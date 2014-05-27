Чорнобильська АЕС хоче перейти під управління Міністерства енергетики

Про це йдеться у протоколі зборів громадської ради Чорнобильської АЕС з посиланням на доповідь генерального директора станції Ігоря Грамоткіна.

Згідно з документом, процес переходу підприємства офіційно ініційований керівництвом Чорнобильської АЕС та знаходиться на розгляді Кабінету міністрів України.

На думку самого Грамоткіна, загальна політика Міненерговугілля щодо «Енергоатому» та Чорнобильської АЕС зміцнить взаємозв'язки між підприємствами атомної галузі, призведе до економії державних ресурсів, підвищення якості управління.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України цього року спрямує на заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему 745,271 млн грн.

Довідка УНІАН. Президентом України, Кабінетом міністрів і Верховною Радою після зупинки останнього енергоблоку Чорнобильської АЕС у 2000 році було прийнято рішення про виведення станції зы складу Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» і створення на її базі державного спеціалізованого підприємства для зняття з експлуатації атомних блоків. Третій енергоблок Чорнобильської АЕС був зупинений 15 грудня 2000 року. На момент закриття на Чорнобильській АЕС працювала 9051 особа.

