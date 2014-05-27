Захищати інтереси "Нафтогазу" в суперечках з «Газпромом» буде норвезька компанія

НАК «Нафтогаз України» залучає норвезьку юридичну компанію Wikborg, Rein & Co для захисту своїх інтересів під час врегулювання спорів із російським газовим монополістом компанією «Газпром».

Як йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі», «Нафтогаз» заплатить за послуги норвезької компанії 1,3 млн євро. Контракт укладається до кінця 2014 року.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

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Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

28 травня 2014 року спливає місячний термін предарбітражного процесу. Якщо Україна і Росія до цього часу не врегулюють газові суперечки, то «Нафтогаз України» і «Газпром» вступлять в затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.

