Україні краще подати в суд на Газпром, ніж погоджуватися на його умови - польський експерт

Уряду України краще ініціювати судовий розгляд щодо спору з російським «Газпромом» про ціну на газ, ніж погоджуватися на останню пропозицію Росії, яка заявила про готовність почати переговори щодо знижки для українців у разі оплати 2 млрд дол. газового боргу до найближчої п'ятниці.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт з енергетичних питань Томаш Хмаль з польського Інституту Собєського.

"Поспішати в таких справах не варто, це надто серйозні і складні справи, щоб ставити їх на вістрі ножа і говорити, аби (оплатити рахунок) до кінця четверга. Кожен термін можна перенести, головне, щоб це робилося в розумних межах", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що не бачить жодних раціональних причин, чому Україна повинна оплатити цей рахунок до кінця поточного місяця, а не до середини червня або навіть кінця майбутнього місяця.

За його словами, ці терміни повинні бути предметом переговорів.

Хмаль підкреслив, що Україні, яка 28 травня може ініціювати судовий розгляд у Стокгольмському арбітражному суді, варто скористатися цією можливістю, оскільки це посилить її позицію в переговорах з "Газпромом".

"Переговорна позиція суттєво погіршиться, якщо порушити терміни і не подати вчасно в суд і тільки після цього вести переговори. Це слабка позиція. Краще подати в суд і потім вести переговори", - сказав він.

При цьому аналітик зазначив, що початок судового розгляду жодним чином не закриває шлях до переговорів сторін, нагадавши, що таким шляхом, зокрема, пішов польський монополіст PGNIG, якому вдалося домогтися зниження ціни російського газу.

"В суд у будь-якому випадку варто подавати і в той же час вести переговори. Документи з суду можна відкликати в будь-який момент", - сказав він.

Хмаль назвав високими шанси того, що суд стане на бік українців.

"Думаю, що є багато аргументів як було у випадку з Польщею. Аргументи, які може використати Україна, це те, що Росія могла в першому кварталі продавати газ за 268,5 дол. за тисячу кубометрів, є ряд аргументів про те, що ціни на паливо в Європі знижуються за рахунок падіння попиту, а також що вони більше так не пов'язані з цінами на нафту, як раніше", - сказав він.

Експерт висловив думку, що швидше за все Україна зможе, як і Польща, протягом декількох місяців після подачі в суд домовитися з Росією про ціну газу, і відкличе свій позов.

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Як повідомляв УНІАН, єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер після останніх тристоронніх газових переговорів з участю міністрів енергетики України і Росії заявив про можливе компромісне рішення конфлікту, яке полягає в тому, що Україна до п'ятниці оплачує 2 млрд газового боргу в обмін на готовність «Газпрому» почати переговори про зниження ціни російського палива. Крім того, Україна повинна була б заплатити ще 500 млн дол. 7 червня.

Єврокомісія очікує відповіді від української і російської влади на цю пропозицію до вечора середи.

Представники України заявили, що готові перерахувати ці кошти, якщо отримають письмове підтвердження від росіян про їх готовність знизити ціну на паливо до 268,5 дол.

Міністр енергетики Росії заявляв після переговорів, що Україна може отримати знижку у вигляді скасування введеного з початку квітня експортного мита, що здешевить газ для українців до близько 385 з 485 дол. - ціна яку встановив "Газпром" для України з другого кварталу п.р.