Єврокомісія наполягає на перегляді угод щодо "Південного потоку"

Єврокомісія прийме заходи щодо "Південного потоку", щоб домогтися виконання всіх європейських норм, заявив голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу, передає ПРАЙМ.

Читайте такожЯценюк дав "Газпрому" два дні на зниження ціни на газВідповідаючи на запитання журналістів щодо завершення тендеру в Болгарії на будівництво газопроводу "Південний потік" Баррозу сказав: "В питанні енергобезпеки Євросоюз повинен дійсно говорити єдиним голосом. Я говорив про це, і всі лідери ЄС, включаючи прем'єра Болгарії, з цим погодилися. Окремі положення (міжурядових угод РФ з країнами ЄС) не відповідають європейським нормам і Єврокомісія буде вживати заходів, щоб домогтися їх дотримання".

Читайте такожПутін готовий будувати "Південний потік" в обхід Євросоюзу"Південний потік" - проект "Газпрому" з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб м через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи в обхід України. Єврокомісія побоюється, що цей проект значно розширить вплив Росії в Європі.

Читайте такожЄС розробив нову стратегію скорочення енергозалежності від РосіїВосени минулого року Єврокомісія відкрила антимонопольне розслідування відносно проекту "Південний потік", який, за її оцінками, суперечить нормам "третього енергопакету" ЄС. Росія і ЄС створили робочу групу для врегулювання проблеми.