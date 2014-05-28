Ціни на нафту Brent піднялися вище позначки $110

На світових торгах в середу, 28 травня, ціни на нафту Brent піднялися вище $110 за барель на тлі позитивної статистики зі США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,20, до $110,22 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,02, до $104,13.

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На думку аналітиків, на ринку нафти багато факторів, що підтримують ціни: хороші економічні показники і нестабільність у Лівії і в Україні. Але американський фондовий ринок росте, і якщо почнеться фіксація прибутку в акціях, то нафта може подешевшати - ціна Brent може впасти нижче $109 до $108,50 за барель. Якщо ціна WTI опуститься нижче $103, рівень підтримки буде на позначці $101.