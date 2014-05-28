«ДТЕК Крименерго» змінив юридичну адресу на київську

Про це йдеться в протоколі позачергових загальних зборів акціонерів компанії, яке відбулося 22 травня 2014 року.

Згідно з документом, збори акціонерів визначили, що новим місцезнаходженням компанії буде Київ. Крім цього, акціонери надали право спостережній раді компанії в подальшому визначати місце розташування юридичної особи «Крименерго».

Після цього, 26 травня 2014 року, наглядова рада прийняла рішення про створення філії «Крименерго» в Сімферополі.

Як наголошується в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, філія створена з метою розширення діяльності «Крименерго».

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні поточного року одне з найбільших підприємств України «Кримський Титан», підконтрольна українському бізнесменові Дмитру Фірташу, змінило свою юридичну адресу з Армянська в окупованому Росією Криму на Київ.

Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня 2014 року провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% людей, які взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і окупаційна влада Криму та Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття Криму до складу Росії і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалив анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Крименерго» займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

ДТЕК є найбільшим акціонером ПАТ «ДТЕК Крименерго», що володіє 57,49% акцій.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

