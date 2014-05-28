Україна в квітні призупинила імпорт нафти

Україна в квітні 2014 року не імпортувала нафту, тоді як у березні цього року обсяг імпорту становив 30,5 тис. тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти за 4 місяці цього року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 33,2% — до 253,9 тис. тонн.

Поставки нафти (власного видобутку та імпорт) на нафтопереробні заводи України в січні-квітні 2014 року скоротилися порівняно з січнем-квітнем 2013 року на 19,6% - до 983 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у січні-квітні 2014 року збільшилася порівняно з січнем-квітнем 2013 року на 17% - до 1,2 млн тонн. У квітні переробка скоротилася порівняно з минулорічним показником на 27,4% - до 204,6 тис. тонн.

Призупинення імпорту нафти в квітні цього року може бути пов'язано з повною зупинкою Одеського нафтопереробного заводу, майно якого зараз знаходиться під арештом у зв'язку із судовими розглядами його власника - скандально відомого бізнесмена Сергія Курченка.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, компанії, що входять до холдингу Курченка ВЕТЭК, за останні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила імпорт нафти порівняно з 2012 роком у 2,3 раза - до 659,1 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у 2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 26,1% - до 3,377 млн тонн.

