Черговий раунд переговорів з Іраном щодо ядерної програми відбудеться на початку червня

Черговий раунд переговорів на експертному рівні між Тегераном і «шісткою» міжнародних посередників щодо іранської ядерної програми відбудеться 2-5 червня у Відні, одночасно з засіданням Ради керуючих МАГАТЕ, повідомляє у вівторок агентство ІРНА з посиланням на главу МЗС Ірану.

«Ми продовжимо вести переговори серйозно і конкретно, без поспіху, відстоюючи права Ірану, забезпечуючи збереження національної гідності, долаючи перешкоди на шляху до прогресу Ірану», - заявив Мохаммад Джавад Заріф.

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Як повідомляє РИА Новости, у вівторок у Стамбулі завершилася зустріч Заріфа і глави дипломатії ЄС Кетрін Ештон, яка виступає координатором на переговорах Ірану та «шістки» (Росія, США, Великобританія, Франція, Китай і Німеччина). Сторони висловили готовність продовжувати працювати над досягненням всеосяжної угоди. Наступний раунд переговорів на рівні політдиректорів запланований на 16-20 червня у Відні.

Як очікується, у перший день засідання гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано представить доповідь, в якій, зокрема, будуть відображені підсумки перевірок, пов'язаних з виконанням домовленостей "шістки" й Ірану. У поширеній минулого тижня доповіді Амано по Ірану, яка зазвичай передує засіданню Ради керуючих, МАГАТЕ заявило, що Іран виконує взяті на себе зобов'язання щодо обмеження ядерної програми.

Як було домовлено в Женеві в листопаді 2013 року, всеосяжна угода, що гарантує відсутність військового компонента іранської ядерної програми, має бути вироблена до 20 липня. Тоді ж «шістка» і Іран домовилися про тимчасове обмеження іранської ядерної програми в обмін на часткове призупинення санкцій США і ЄС щодо Тегерана.

