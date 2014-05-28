Україна за чотири місяці збільшила імпорт газу на 2,3%

Україна за січень-квітень 2014 року збільшила імпорт природного газу, понад 95% якого доводиться на російське паливо, на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 8,753 млрд куб. м.

Про це йдеться в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, в квітні 2014 року імпорт природного газу збільшився порівняно з квітнем 2013 року на 79,6% - до 2,661 млрд куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Після зміни української влади в лютому цього року Росія ухвалила рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, й готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

28 травня 2014 року закінчується місячний термін передарбітражного процесу. Якщо Україна й Росія до цього часу не врегулюють газові спори, то «Нафтогаз України» і «Газпром» вступлять у затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.

