Австралійські компанії можуть інвестувати в український LNG-термінал

Про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Австралії в Україні Джейн Маргарет Данн у ході зустрічі з міністром економічного розвитку і торгівлі України Павлом Шереметою, повідомила прес-служба міністерства.

“Австралійські компанії зацікавлені розглянути можливість залучення інвестицій у проект «LNG Україна», - повідомила Данн, яку цитує прес-служба.

За її словами, австралійські компанії мають необхідні технології і досвід у реалізації спільних проектів у енергетичній сфері, зокрема з Польщею.

У свою чергу, Шеремета заявив, що урядом заплановані заходи щодо диверсифікації джерел поставок газу до України, до них належить і реалізація проекту «LNG Україна» з метою поставки зрідженого газу до України.

За словами міністра, прогнозна вартість природного газу після регазифікації буде значно меншою за сьогоднішню ціну на російський газ для України, що має важливе значення для розвитку промисловості.

«Наш інтерес полягає в тому, щоб промислові підприємства України могли одержувати зріджений газ за економічно обгрунтованими цінами. Зараз нас цікавлять довгострокові контракти, які сьогодні виглядають набагато перспективніше, ніж спотовий ринок, який є достатньо дорогим», - підкреслив Шеремета.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал», яке мало координувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання зрідженого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті складає 25%+1 акція.

26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) скандальну угоду на 1 млрд євро про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як стало відомо, документ був підписаний колишнім головою Держінвестпроекту Владиславом Каськівим з нібито представником компанії Джорді Бонвєї, який не мав повноважень на це. Після цього інциденту Держінвестпроекту не вдавалося залучити нового інвестора.

19 листопада 2013 року було підписано угоду між Національним проектом «Ел Енджі Термінал» і компанією Excelerate Energy Limited Partnership (США) про істотні умови договору фрахту, які передбачають надання в оренду FSRU судна місткістю 138 тис. куб. м або 151 тис. куб. м в період з першого кварталу 2015 року строком на 5 (10) років.

2 квітня новообраний прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів має намір продовжувати реалізацію проекту з будівництва LNG-терміналу в Одеській області в рамках виконання програми диверсифікації поставок газу до України.

Справка УНІАН. Національний проект «LNG Україна» реалізує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Проект передбачає будівництво терміналу для регазифікації зрідженого природного газу (ЗПГ), який буде розташований у морському порту «Южний» ПАТ «Укртранснафта» в Комінтернівському районі Одеської області.

