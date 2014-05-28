Компанія друга Путіна виграла тендер на будівництво "Південного потоку" в Болгарії

"Стройтрансгаз консорціум", до складу якого увійшли контрольована російським бізнесменом Геннадієм Тимченком ЗАТ "Стройтрансгаз" і болгарська Gazproekt Jug AD, оголошені переможцями тендеру з будівництва магістрального газопроводу "Південний потік" в Болгарії, повідомляє Прайм.

У тендері брало участь 11 компаній з Австрії, Бельгії, Болгарії, Німеччини, Індії, Італії, Росії, Швейцарії і Японії.

Своїм другом президент Володимир Путін назвав Тимченка через місяць після того, як США після анексії Криму Росією ввели щодо бізнесмена візові та економічні санкції. У квітні під час прямої лінії Путін заявив, що йому не соромно за своїх друзів-бізнесменів з санкційного списку США. "Це мої хороші друзі. Багато з них заробили свої капітали ще до знайомства зі мною... Тимченко займався бізнесом з початку 90-х років... Мені не соромно за моїх друзів», - заявив Путін.

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Група СТГ Тимченка 21 листопада 2013 року консолідувала 50% акцій ЗАТ "Стройтрансгаз". Після завершення консолідації будівельних активів Тимченка на базі "Стройтрансгазу" власниками Stroytransgaz Holding Limited (STGH) стануть Volga Group Геннадія Тимченка - 63%, Газпромбанк - 20% і структури Михайла Кеніна та Максима Воробйова - 17%.

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Gasproekt Jug AD - болгарська будівельна компанія, яка займається проектуванням, постачанням матеріалів і обладнання, а також виконанням будівельно-монтажних робіт. До складу Gasproekt Jug AD входять "Промислове будівництво - холдинг", "Техноекспортстрой", "Главболгарстрой", "Понсстройинженеринг" і компанія "ПСТ Холдинг".

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Болгарська ділянка газопроводу "Південний потік" є першою сухопутною ділянкою по ходу газу, найбільш технологічно складною. Від узбережжя Чорного моря до кордону з Сербією пройде основна траса газопроводу, а також 59 км відводу до вузла розподілу газу в Провадії, звідки здійснюватиметься скидання газу в існуючу болгарську систему газопроводів споживачам Болгарії, Туреччини, Греції та Македонії.