Вільнюс запропонував «Газпрому» позбутися часток у литовських газових компаніях

Держкомпанії Литви в середу запропонували «Газпрому» продати частки в газових компаніях країни, раніше домовившись про викуп часток німецькою E.ON, повідомляє Рейтер.

EPSO-G запропонувала викупити акції «Газпрому» в операторі газорозподільної системи Amber Grid по 0,762 євро за акцію, повідомила фондова біржа Вільнюса.

Lietuvos Energija запропонувала викупити частку «Газпрому» в електроенергетичній компанії Lietuvos Dujos за 0,653 євро за акцію.

EPSO-G і Lietuvos Energija належить по 56,6% в цих компаніях, а " Газпрому " - 37,1%. Рештою акцій володіють міноритарії.

Литва має намір з наступного року покласти край монополії «Газпрому» на своєму газовому ринку, плануючи найближчим часом домовитися про закупівлю зрідженого природного газу (ЗПГ) у норвезької Statoil.

