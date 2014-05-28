Газ із США допоможе Україні протистояти шантажу Росії - сенатор

Уряд США блокує зняття обмежень на експорт скрапленого газу, не зважаючи на його комерційну привабливість, заявив сенатор Тед Круз у ході круглого столу в Києві.

«Що заважає експорту найбільше – це урядові бар'єри. В уряді США є 22 подання про зняття бар'єрів на експорт скрапленого газу, але вони очікують на рішення уряду», - сказав він.

“Ці проекти не реалізуються не тому, що вони невигідні, а тому, що уряд блокує їх”, - додав Круз.

За його словами, 22 подання у разі їх ухвалення урядом дозволять прибрати всі бар'єри, що заважають вільно експортувати скраплений газ, зокрема і до України, що дозволить нам істотно скоротити енергозалежність від Росії.

Сенатор зазначив, що енергія на сьогодні є найефективнішим засобом економічного шантажу, який використовує Росія, намагаючись підкорити Україну своєму впливу.

Реалізація проектів з експорту американського газу дозволить вирішити відразу три завдання. По-перше, це допоможе Україні протистояти енергетичному шантажу Росії, по-друге, стане серйозною платою РФ за порушення українського суверенітету, і по-третє, це створить робочі місця і приведе до економічного зростання і в Україні, і в США, вважає Круз.

Він закликав український уряд розвивати відповідну інфраструктуру, щоб Україна дістала ширші можливості поставляти енергоресурси з країн Європи і США.

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Як повідомляв УНІАН, українська влада намагається диверсифікувати поставки природного газу, основна частина якого на сьогодні імпортується з Росії, яка на початку другого кварталу 2014 року, користуючись монопольним становищем на українському ринку, підняла ціну в 1,5 разу, - до 485,5 дол. за тис. куб. м газу.

Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить нашій країні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом є словацький.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Україна в 2014 році може імпортувати за реверсивною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.

2 квітня державний секретар США Джон Керрі на Раді ЕС-США з енергетики заявив, що Сполучені Штати Америки почнуть експортувати газ до Європи в 2015 році. За його словами, США мають намір поставляти газу більше, ніж його споживає ЄС.