Газ із США допоможе Україні протистояти шантажу Росії - сенатор
Вільний експорт скрапленого газу із США стане серйозною платою РФ за порушення українського суверенітету.
Уряд США блокує зняття обмежень на експорт скрапленого газу, не зважаючи на його комерційну привабливість, заявив сенатор Тед Круз у ході круглого столу в Києві.
«Що заважає експорту найбільше – це урядові бар'єри. В уряді США є 22 подання про зняття бар'єрів на експорт скрапленого газу, але вони очікують на рішення уряду», - сказав він.
“Ці проекти не реалізуються не тому, що вони невигідні, а тому, що уряд блокує їх”, - додав Круз.
За його словами, 22 подання у разі їх ухвалення урядом дозволять прибрати всі бар'єри, що заважають вільно експортувати скраплений газ, зокрема і до України, що дозволить нам істотно скоротити енергозалежність від Росії.
Сенатор зазначив, що енергія на сьогодні є найефективнішим засобом економічного шантажу, який використовує Росія, намагаючись підкорити Україну своєму впливу.
Реалізація проектів з експорту американського газу дозволить вирішити відразу три завдання. По-перше, це допоможе Україні протистояти енергетичному шантажу Росії, по-друге, стане серйозною платою РФ за порушення українського суверенітету, і по-третє, це створить робочі місця і приведе до економічного зростання і в Україні, і в США, вважає Круз.
Він закликав український уряд розвивати відповідну інфраструктуру, щоб Україна дістала ширші можливості поставляти енергоресурси з країн Європи і США.
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Як повідомляв УНІАН, українська влада намагається диверсифікувати поставки природного газу, основна частина якого на сьогодні імпортується з Росії, яка на початку другого кварталу 2014 року, користуючись монопольним становищем на українському ринку, підняла ціну в 1,5 разу, - до 485,5 дол. за тис. куб. м газу.
Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить нашій країні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом є словацький.
За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Україна в 2014 році може імпортувати за реверсивною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.
2 квітня державний секретар США Джон Керрі на Раді ЕС-США з енергетики заявив, що Сполучені Штати Америки почнуть експортувати газ до Європи в 2015 році. За його словами, США мають намір поставляти газу більше, ніж його споживає ЄС.