Путін вирішив, що ставити під сумнів газовий контракт з Україною «безглуздо»

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ставити під сумнів газовий контракт із Україною «безглуздо».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами російського уряду.

«Важко їх (контракти) оскаржувати – вони підписані українською стороною, причому тими ж самими людьми, які й досі перебувають при владі, і виконуються з 2009 року. Ставити під сумнів їх просто безглуздо», - сказав Путін.

Глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що українська сторона підтвердила дії цих двох контрактів – на транзит і поставки газу. «Самі контракти не оспорюються», - сказав Новак.

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Як повідомляв УНІАН, «Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, й готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» уже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

27 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо до 29 травня між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» не будуть підписані договори про зниження ціни на природний газ для України, то компанії зустрінуться в Стокгольмському арбітражі.