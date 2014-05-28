Міллер: газовий борг України до 7 червня перевищить $5 млрд

Голова російської газової компанії «Газпром» Олексій Міллер заявляє, що на 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді за участі президента РФ Володимира Путіна.

«Україна протягом травня місяця відбирає максимальні контрактні добові кількості (газу). Таким чином, на 7 червня зобов'язання України за платежами за поставки перевищать 5,2 млрд дол.», - сказав Міллер.

Як повідомляв УНІАН, Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

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27 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо до 29 травня між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» не будуть підписані договори про зниження ціни на природний газ для України, то компанії зустрінуться в Стокгольмському арбітражі.

Міністр фінансів Олександр Шлапак повідомив, що на сьогодні є необхідна сума для того, щоб погасити газові борги перед «Газпромом», але наразі не зрозуміла ціна на російський газ.