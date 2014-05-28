"Газпром" 3 червня обмежить поставки газу в Україну, якщо не буде передоплати - Міллер

Обмеження поставок газу Україні буде введено з 10.00 третього червня у разі, якщо не буде надходження передоплати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова російської газової компанії «Газпром» Олексій Міллер сказав на нараді за участі президента РФ Володимира Путіна.

«Рахунок нашим українським колегам виставлений з оплати за червень. Термін оплати - 2 червня до кінця дня включно. У тому випадку, якщо Україна не перерахує гроші, то з 10-ї години ранку 3 червня, у вівторок, буде введене обмеження поставок газу в Україну», - сказав Міллер.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови Міненерго РФ Олександра Новака, Росія може відмовитися від передоплати при поставка газу в Україну лише після погашення заборгованості, що накопичилася, за вже поставлене паливо.

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13 травня "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок у 114 млн кубометрів на добу. За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.