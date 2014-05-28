Кабмін цього року хоче скоротити збитки держшахт на 2,7 млрд гривень

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує цього року скоротити збитки державних шахт на 2,7 млрд грн, при цьому на покриття збитків у 2014 році держава планує витратити близько 13 млрд грн, йдеться в повідомленні міністерства.

Згідно з повідомленням, скорочення збитків може відбутися завдяки збільшенню середньої ціни тонни товарної продукції з другого кварталу на 28,5%, що дозволить до кінця року одержати додатково 525,1 млн грн прибутку, з них 312 млн грн - від реалізації коксівного вугілля і 213,1 млн грн - від реалізації енергетичного.

Також збільшено обсяги вугілля, яке направлять на переробку, на 4,4 млн тонн, або на 25%. Зокрема, енергетичного - на 12%, а коксівного - майже вдвічі.

Крім того повідомляється, що міністерство розробило заходи зі зниження витрат на виробництво готової продукції й економії витрати коштів. До кінця року заплановано знизити витрати на 2,2 млрд грн. Зокрема, за рахунок оптимізації цін витрати на придбання матеріалів зменшаться на 267,6 млн грн. Заплановано також скоротити витрати на електроенергію за рахунок зменшення її використання. На послуги промислового характеру витрати зменшаться на 177,9 млн грн, а також за рахунок зарплати з нарахуваннями заплановано знизити витрати на 1,7 млрд грн.

Разом із тим, Міненерговугілля заборонило держшахтам реалізацію сортового вугілля через посередників. А його продажем із травня 2014 року займається лише держпідприємство «Вугілля України».

«Все коксівне вугілля продавалося меткомбінатам через посередників за цінами, які були занижені на 100-150 грн. Це призводило до втрат у сумі 30-40 млн грн на місяць», - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що заборона реалізації вугілля через посередників дозволяє здійснювати реалізацію продукції за прямими контрактами з тепловими електростанціями й металургійними заводами, що дасть значний економічний ефект.

Читайте такожНайбільше незаконного доходу Януковичу приносили "вугільні" тендери - ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомляли, що екс-президент України Віктор Янукович одержував незаконний дохід на тендерах із поставки вугілля для державних енергокомпаній. Ціна тонни вугілля становила близько 400 грн, проте після перепродажу його через декілька компаній вартість вугілля збільшувалася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 гривень осідало в "кишенях" оточення Януковича.

Як повідомляв УНІАН, державні вугільні шахти за січень-квітень 2014 року збільшили збитки від випуску товарної продукції, без урахування держпідтримки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покриття цих збитків із державного бюджету надійшло 4,308 млрд грн.

Державні шахти за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.