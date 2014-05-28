Україна за 10 днів виплатить усі борги за газ, якщо РФ знизить ціну - Яценюк

Єдина політика, що проводиться в енергетичній сфері Україною, країнами Європейського союзу і Сполучених штатів Америки стане єдине вірною відповіддю на російську газову агресію, заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який перебуває з візитом у Німеччині.

«Газове питання є частиною великого геополітичного конфлікту, який був спровокований Росією. Єдина енергетична політика Європейського Союзу, США і України, зокрема у сфері спільного управління і модернізації газотранспортної системи, - це єдина правильна відповідь на російську газову агресію», - наголосив Яценюк.

Також, відповідаючи на запитання про те, чи буде Україна вимагати знижки на ціну газу, що імпортується до України з Росії, Яценюк зазначив, що Київ розглядає два варіанти співпраці. «Перший - на справедливих і прозорих ринкових умовах, в яких Росія продає свій газ як товар, а не використовує його як елемент політичного тиску. І другий варіант - 29 травня Україна подає позов на російський «Газпром», - сказав глава уряду.

При цьому він ще раз нагадав, що причиною звернення до суду є необгрунтоване підвищення ціни на газ російською стороною.

«Якщо нам вдасться домовитися щодо ціни (на газ – УНІАН), ми протягом 10 днів виплатимо всі наші борги. Ми це вже публічно заявили на весь світ», - наголосив Яценюк.

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Раніше, 27 травня, під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо до 29 травня між НАК «Нафтогаз України» і російською компанією «Газпром» не будуть підписані договори про зниження ціни на природний газ для України, то компанії зустрінуться в Стокгольмському арбітражі. Яценюк також зазначив, що зараз Україна хоче почути відповідь від Росії, зокрема, і з питання повернення Україні 2,2 млрд кубометрів газу, які Росія вкрала через «Чорноморнафтогаз» на території Автономної республіки Крим.

«Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставку газу Україні.

У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому голова російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер заявляє, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.