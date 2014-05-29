Єврокомісія хоче провести газову зустріч з Україною і РФ 30 травня

Єврокомісія веде переговори з Україною і Росією для продовження тристоронньої міністерської зустрічі з газових питань у п'ятницю, 30 травня, повідомила РІА Новости прес-секретар ЄК Сабіне Бергер.

"У нас підтримуються контакти з обома сторонами з метою забезпечити продовження тристоронніх переговорів у п'ятницю", - сказала Бергер у відповідь на питання, чи є інформація від України з оплати газу. Зустріч може пройти в Берліні.

Читайте такожУкраїна за 10 днів виплатить усі борги за газ, якщо РФ знизить ціну - Яценюк

Як повідомляв УНІАН, у Берліні 26 травня відбулася тристороння зустріч Україна - Європейський Союз - Росія з питань постачань російського газу.

"Завданням берлінського раунду буде пошук компромісних рішень проблеми визначення прийнятної ціни на російський газ для України з точки зору загальноприйнятої ринкової практики газопостачання в Європі, спонукання російської сторони до переговорів і до відмови від практики нав'язування своїм торговим партнерам політично мотивованих цін на газ", - сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Перший раунд переговорів Україна - ЄС - Росія відбувся 2 травня у Варшаві. Після цього був ще один раунд на рівні технічних експертів.