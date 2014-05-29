Ціни на нафту продовжили зростання

На світових торгах у четвер, 29 травня, ціни на нафту Brent тримаються поблизу $110 за барель, так як ринок розраховує на зростання попиту в США, найбільшому в світі споживачі нафти, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,11, до $109,92 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,23, до $102,95.

На думку аналітиків, на тлі проблем у Лівії та Україні обидва еталона, ймовірно, подешевшають, тому що ціни значно зросли з початку травня: Brent може подешевшати до $107, а WTI - до $100 за барель.

Читайте такожУкраїна в квітні призупинила імпорт нафтиЗапаси нафти в США минулого тижня виросли на 3,5 мільйона барелів при прогнозі підвищення на 483.000 барелів, за даними Американського інституту нафти.

Чинний прем'єр-міністр Лівії відмовився передати владу новообраному прем'єру, тому в країні-учасниці ОПЕК зараз дві глави уряду та парламент, розколотий на ісламістські, антиісламістські і регіональні угруповання.

Читайте такожДобудова нафтопроводу "Одеса-Броди" ускладнюється - польський прем'єрПроросійські сепаратисти на сході України оголосили Донецьк столицею незалежної Донецької народної республіки", і "глава республіки" Денис Пушилин в черговий раз попросив допомоги у Росії.