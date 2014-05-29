Яценюк сумнівається, що Росія хоче газового компромісу

Загальне завдання України та ЄС – зберегти мир і стабільність, посилити енергетичну незалежність Європи та України і мати рівні правила гри з Росією.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на Саміті з енергетичної безпеки в Берліні у середу, 28 травня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Він сказав, що високо цінує зусилля ЄС і комісара з питань енергетики Гюнтера Оттінгера щодо тристоронніх переговорів із Росією стосовно газового питання.

«Ми готові оплатити рахунки і борги. Ми готові до компромісу і ринкового підходу. І якщо на цих тристоронніх переговорах ми досягнемо успіху - це буде наш спільний успіх. Якщо ні - ми досягнемо успіху в Стокгольмському арбітражному суді», - наголосив прем’єр.

За словами Яценюка, навіть якщо українська сторона сплатить рахунок за газ за перший квартал цього року, Росія «все одно зробить все, щоб відключити постачання газу»: «Російська мета – не вирішити проблему, а досягти ескалації ситуації. Ми не віримо словам – ми віримо діям. І, починаючи від анексії Криму, я маю певні сумніви, що Росія хоче компромісу».

Український прем’єр наголосив, що в питанні ціни на російський газ Україна «не просить жодних знижок, а вимагає ринкового підходу»: «Яка причина того, що Росія подвоїла ціну на газ? Бо їй не подобається уряд? Не подобається прозахідний вибір українців? Ми платимо політичну ціну».

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Яценюк додав, що «Росія вкрала 2,2 млрд кубічних метрів газу у Криму, який є українською власністю»: «Вони вкрали українські платформи, які вартують 1 млрд доларів США, вкрали «Чорноморнафтогаз» – десятки мільярдів доларів».

«Ми твердо переконані, що це наше спільне завдання – захистити себе. В іншому разі російський «Газпром» зробить те, що робив кожного разу: розділити ЄС, запропонувати вигідні умови одним країнам, намагатися отримати від них певну підтримку і покарати інші країни», - сказав він.

Глава уряду наголосив, що Україна є членом Енергетичного співтовариства і ратифікувала Енергетичну хартію: «Разом із ЄС ми готові – і це наша спільна відповідальність – сформувати єдину об’єднану енергетичну політику і не дозволити нікому використовувати енергетику як засіб впливу, як новий тип зброї. Ми запропонували партнерам із ЄС та США спільно експлуатувати та модернізувати українську ГТС, і ми готові це зробити. Ми готові надати доступ до української ГТС та українських газосховищ і для росіян, адже це наше міжнародне зобов’язання за Енергетичною хартією і Угодою про Енергетичне співтовариство».

За його словами, якщо Європейський Союз забезпечить єдину енергетичну політику – це зробить ЄС сильнішим: «І це зробить сильнішою Україну. Тому ми й ратифікували Енергетичну хартію та увійшли в Енергетичну співдружність - ми хочемо грати за правилами, а не з правилами».

«Якщо ми діятимемо спільно - ми досягнемо успіху», - наголосив Яценюк.