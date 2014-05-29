Електроенергія для населення з 1 червня подорожчає до 30%

Кабінет міністрів України рекомендував Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищити з 1 червня тарифи на електроенергію для населення.

Про це йдеться в постанові уряду № 149, розміщеній на веб-порталі Кабміну.

Зокрема, залежно від обсягу споживання НКРЕ рекомендує встановити з 1 червня такі граничні розміри тарифів на електроенергію для населення, яке проживає в житлових будинках з газовими та іншими плитами (крім електричних). Якщо обсяг споживання електроенергії не перевищує 150 кВт/год на місяць, тариф становитиме 30,8 копійки за кВт/год (зараз він становить 23,35 копійки). За обсягу споживання від 150 до 800 кВт/год - 41,9 копійки (за нинішнього рівня 30,4 копійки). За обсягу споживання понад 800 кВт/год - 134,04 копійки (за нинішнього рівня тарифу в 79,8 копійки).

Для населення, що проживає в будинках з електричними плитами, тариф встановлюється в таких пропорціях. За обсягу споживання до 250 кВт/год на місяць тариф встановлюється на рівні 23,7 копійки за 1 кВт/год (зараз тариф становить 17,9 копійки). За обсягу споживання від 250 до 800 кВт/год на місяць тариф становитиме 32,2 копійки за 1 кВт/год (за нинішнього рівня тарифу в 23,35 копійки). У разі споживання понад 800 кВт/год тариф становитиме 134,04 копійки за нинішнього рівня в 79,8 копійок за 1 кВт/год.

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У постанові також зазначається, що населенню, що проживає в житлових будинках, оснащених електроопалювальними установками (у період з 1 жовтня по 30 квітня), встановлюються такі тарифи. За обсягу споживання електроенергії до 3600 кВт/год на місяць тариф становитиме 23,7 копійки за 1 кВт/год (за нинішнього рівня тарифу в 17,95 копійки). За обсягу споживання понад 3600 кВт/год на місяць тариф становитиме 95,76 копійки за 1 кВт/год за нинішнього рівня тарифу в 79,8 копійки за 1 кВт/год.

Тариф на електроенергію для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу становитиме з 1 червня 30,84 копійки за 1 кВт/год за нинішнього показника в 23,35 копійки. Тариф для гуртожитків з 1 червня також зросте до 30,84 копійки за 1 кВт/год.

Тариф на електроенергію для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних, гаражно-будівельних кооперативів, житлово-будівельних та садових товариств, установ виконання покарань з 1 червня становитиме 41,94 копійки.

Раніше НКРЕ висловлювала намір скоротити в 2014 році на 1 млрд грн обсяг перехресного субсидування на ринку електроенергії за рахунок перегляду тарифів для населення.

Крім того, НКРЕ прийняла рішення з 1 травня 2014 року підвищити мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за 1 тис. кубометрів з 720,54 грн.