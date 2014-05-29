"Укрінтеренерго" стало єдиним постачальником електроенергії до Криму

Кабінет міністрів України визначив державне підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» покупцем і подальшим постачальником електроенергії для суб'єктів електроенергетики, що здійснюють свою господарську діяльність на окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя. Про це йдеться у постанові уряду № 148.

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Як наголошується, постанова набирає чинності з 1 червня і діє до моменту встановлення конституційного порядку на території Криму.

«Електрична енергія, закуплена «Укрінтеренерго», продається електропередавальних підприємствам, які ведуть діяльність на тимчасово окупованій території, відповідно до підписаних двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії», - йдеться у постанові.

Разом з тим, у документі наголошується, що на операції з поставки електроенергії на тимчасово окуповані території не поширюється рішення уряду про встановлення єдиних тарифів на електроенергію для споживачів.

«Укрінтеренерго» продає електричну енергію за договірними цінами енергорозподільним підприємствам, які здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованій території у відповідності з умовами двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії», - зазначається у постанові уряду.

Крім того, НКРЕ рекомендується не нараховувати дотації електророзподільним підприємствам, які поставляють електрику пільговим категоріям споживачів.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. У результаті Крим і Севастополь були включені до складу РФ.

31 березня Росія заявила, що з метою забезпечення надійного електропостачання Криму розгляне два варіанти вирішення питання: приєднання регіону до об'єднаної енергосистеми РФ через Керченську протоку і будівництво на півострові власної генерації.

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