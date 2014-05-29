Кабмін випустить облігації на 22 млрд гривень для погашення газових боргів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення збільшити статутний капітал Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на загальну суму 22,27 млрд грн шляхом додаткової емісії акцій компанії при збереженні 100% паперів у власності держави, йдеться у відповідній постанові уряду №151 від 29 травня.

«Збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на суму 22,270 млрд грн за допомогою випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням 100% акцій у власності держави. – йдеться в документі. – Міністерству енергетики – ухвалити рішення про розміщення акцій і звернути увагу, що купівля акцій здійснюється шляхом їх обміну на облігації внутрішньої державної позики».

Як наголошується, випущені акції будуть потім обмінені на облігації внутрішньої державної позики, які випустить Міністерство фінансів України на ту ж суму. Передбачається, що Мінфін випустить семирічні ОВДП із ставкою доходу не вище 14,3%.

«Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 22,27 млрд грн з терміном обігу до 7 років і процентною ставкою не вище 14,3% і внести їх від імені держави як оплату за додаткові акції НАК «Нафтогаз України» - йдеться в постанові.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомляв, що Кабінет міністрів України розглядає можливість випуску державних облігацій на суму 2,160 млрд дол. (близько 22 млрд грн). для погашення боргу НАК «Нафтогаз України» за імпортований до України російський газ. Як зазначав Шлапак, це стара схема, коли держава своїми облігаціями поповнює статутний капітал «Нафтогазу», а той продає папери на відкритому ринку, одержує кошти і цими коштами розраховується, зокрема за бори.

Глава російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер заявляв, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол. Проте Україна не визнає цієї суми боргу, оскільки вона сформована з урахуванням встановленої в квітні поточного року ціни на газ в 485 дол. за тисячу кубометрів. Україна вважає таку ціну "політичною" і необґрунтованою і визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року. Україна готова сплатити цей борг у 10-денний термін, але тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів, яка була встановлена для нашої країни з 1 січня 2014 року. Російська сторона доводів України не визнає.

Наприкінці квітня уряд України ухвалив рішення звернутися у Стокгольмський арбітраж з метою зокрема врегулювати ціновий спір з Росією і повідомив російській стороні про початок передарбітражних переговорів. Проте сьогодні, 29 травня, закінчився останній день для початку переговорів.

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