Литва домоглася від "Газпрому" зниження ціни газу

Литовська Lietuvos Dujos домоглася від «Газпрому» зниження вартості поставок газу, передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення компанії.

Читайте такожЄврокомісія хоче провести газову зустріч з Україною і РФ 30 травняВ першому кварталі поточного року середня ціна на російський газ для балтійських країн становила приблизно $425,9 за тисячу кубів. Новий тариф буде діяти з 1 липня і до кінця цього року. Для різних категорій споживачів ціна залежить від обсягів використання газу. Новий максимальний тариф становить €0,66 за кубометр, мінімальний - €0,41.

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«Газпром» має у власності 37,1% Lietuvos Dujos.

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