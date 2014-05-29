Міненерговугілля обіцяє за 5 років зробити держшахти прибутковими

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник глави Міненерговугілля Юрій Зюков.

«Ми хочемо зробити все для того, аби затвердити програму (зі скорочення збитків - УНІАН) максимум за 5 років і піти від державних дотацій на шахті", - сказав Зюков,

За його словами, це стане можливим завдяки обов'язковому продажу вугілля, видобутого на держшахтах, через держпідприємство «Вугілля України», тоді як в 1-му кварталі цього року, і раніше він реалізовувався через посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки зростали.

«Вугілля з шахти забирала на себе приватна фірма за низькою ціною в 2 напрямки: або на енергетику, або на комбінат. Прибуток же залишалася в цих приватних структурах», - зазначив він.

Крім того, Зюков повідомив, що в квітні держшахти випустили товарної продукції на 830 млн грн, що на 7% більше, ніж середній щомісячний показник 1-го кварталу. Також, з травня ціна енергетичного вугілля підвищилася з 636,1 до 850 грн/тонну, що за підсумками року дасть близько 1 млрд грн доходу. За його словами, завдяки цим процесам, а також ряду інших оптимізацій в галузі, шахти зможуть скоротити збитки на 2,7 млрд грн до кінця 2014 року.

При цьому чиновник повідомив, що ДП «Вугілля України» буде продавати вугілля до тих пір, поки держшахти не позбудуться збитків.

"Ось тоді ДП «Вугілля України» буде не потрібне, оскільки не потрібно буде внутрішнє субсидування, а кожна шахта самостійно продаватиме своє вугілля виходячи з своєї собівартості», - зазначив Зюков.

Раніше ЗМІ повідомляли, що екс-президент України Віктор Янукович отримував незаконний дохід на тендерах з постачання вугілля для державних енергокомпаній. Ціна тонни вугілля становила близько 400 грн, однак після перепродажу його через кілька компаній вартість вугілля збільшувалася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 гривень осідало в "кишенях" оточення Януковича.

Як повідомляв УНІАН, державні вугільні шахти за січень-квітень 2014 року збільшили збитки від випуску товарної продукції, без урахування держпідтримки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покриття цих збитків з державного бюджету надійшло 4,308 млрд грн.

Державні шахти за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

ДП «Вугілля України» є оператором гуртового ринку вугільної продукції та здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.