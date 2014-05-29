Міненерго відмовляється від будівництва заводів з газифікації вугілля

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник глави Міненерговугілля Юрій Зюков.

«Я вважаю, що на сьогодні немає тих технологій (з газифікації вугілля - УНІАН), які можна було б тут (в Україні - УНІАН) застосувати і ефективно відпрацювати ці гроші», - сказав Зюков.

Він зазначив, що Міненерговугілля зараз знаходиться в пошуку інших проектів, які будуть ефективними, і зможуть окупитися.

При цьому чиновник навів приклад невдалої модернізації шахти ім. Мельникова (входить у ДП «Лисичанськвугілля»), для підвищення рентабельності якої було витрачено 85 млн дол. китайського кредиту, залученого під державні гарантії. При цьому, за словами чиновника, на прибутковий видобуток вугілля шахта так і не вийшла.

«Ефективність не те щоб нуль, а три мінуси. Там ми не можемо не те щоб заробити для шахтарів, ми не можемо платити ні відсотки, ні тіло кредиту», - додав Зюков.

Як повідомляв УНІАН, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в кінці 2012 року підписала кредитну угоду з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки на суму 3,656 млрд доларів для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

У рамках програми передбачалося реалізувати низку проектів щодо переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також будівництво заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, який зараз знаходиться в розшуку, на початку 2013 року говорив, що будівництво заводу з газифікації вугілля почнеться в червні 2013 року.

На початку 2014 року держкомпанія «Газ України» оголосила тендер на проектування заводу з газифікації вугілля, який скасувала в середині березня.

