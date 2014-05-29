Міненерго відмовляється від будівництва заводів з газифікації вугілля
Міністерство енергетики та вугільної промисловості вважає, що будівництво в Україні заводів з виробництва газу з вугілля є безперспективним, а залучені для їх спорудження 3,6 млрд дол. кредиту у Китаю необхідно спрямувати на інші проекти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник глави Міненерговугілля Юрій Зюков.
«Я вважаю, що на сьогодні немає тих технологій (з газифікації вугілля - УНІАН), які можна було б тут (в Україні - УНІАН) застосувати і ефективно відпрацювати ці гроші», - сказав Зюков.
Він зазначив, що Міненерговугілля зараз знаходиться в пошуку інших проектів, які будуть ефективними, і зможуть окупитися.
При цьому чиновник навів приклад невдалої модернізації шахти ім. Мельникова (входить у ДП «Лисичанськвугілля»), для підвищення рентабельності якої було витрачено 85 млн дол. китайського кредиту, залученого під державні гарантії. При цьому, за словами чиновника, на прибутковий видобуток вугілля шахта так і не вийшла.
«Ефективність не те щоб нуль, а три мінуси. Там ми не можемо не те щоб заробити для шахтарів, ми не можемо платити ні відсотки, ні тіло кредиту», - додав Зюков.
Як повідомляв УНІАН, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в кінці 2012 року підписала кредитну угоду з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки на суму 3,656 млрд доларів для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.
У рамках програми передбачалося реалізувати низку проектів щодо переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також будівництво заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.
Екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, який зараз знаходиться в розшуку, на початку 2013 року говорив, що будівництво заводу з газифікації вугілля почнеться в червні 2013 року.
На початку 2014 року держкомпанія «Газ України» оголосила тендер на проектування заводу з газифікації вугілля, який скасувала в середині березня.