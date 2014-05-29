Будівництво конфайнменту над ЧАЕС завершать у листопаді 2017 року

Французький концерн NOVARKA планує завершити будівництво нового безпечного конфайнмента (захисної споруди) над зруйнованим у 1986 році 4 блоком Чорнобильської АЕС в листопаді 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції на Чорнобильській АЕС заявив директор проекту NOVARKA Ніколя Кай.

«Все йде за графіком. Я можу сказати, що остаточний термін - це листопад 2017 року», - сказав він.

Директор проекту також повідомив, що на даний момент йде процес підняття в проектне положення західної частини арки, а східна вже змонтована.

Також він зазначив, що після того, як компанія закінчить монтаж арки і зробить накриття 4 блоку станції, під аркою буде змонтована система кранів для роботи безпосередньо в зруйнованій частині блоку.

«Великий кран, який буде змонтовано під дахом нової арки, зараз знаходиться в процесі виробництва в США», - сказав Кай.

Водночас присутній на прес-конференції директор департаменту ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку (банк є розпорядником коштів на будівництво арки) Вінс Новак сказав, що вартість проекту будівництва НБК (нового безпечного конфайнмента) була збільшена на 500 млн євро - до 1,5 млрд євро. Частка України, за його словами, становить 167,5 млн. євро. «Україна сумлінно та вчасно здійснює свої платежі», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2013 року на майданчику об'єкта «Укриття» Чорнобильської атомної електростанції був виконаний другий підйом східної частини арки безпечного конфайнмента вагою в 3788,6 тонн на 85 метрів. 26 квітня 2014 року розпочався перший етап підйому західної частини арки нового безпечного конфайнменту.

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Довідка УНІАН. 7 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.