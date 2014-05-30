Нафта дорожчає на тлі статданих зі США і ситуації в Україні

На світових торгах у п'ятницю, 30 травня, ціни на нафту Brent тримаються вище позначки $110 за барель на тлі різкого скорочення запасів бензину в США і нестабільності в Україні, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,07, до $110,04 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,17, до $103,41. За травень Brent, ймовірно, подорожчає майже на 2 відсотки, а американський еталон - майже на 4 відсотки.

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Інвестори вважають, що після зростання котирувань в останні тижні ринок нафти може бути схильний до корекції.

Експерти вважають, що основну підтримку нафти надають геополітичні проблеми і підвищення попиту. На їхню думку, Brent може пройти рівень підтримки $109,41 і опуститися до $108,43, а WTI може подешевшати до рівня підтримки $102,67.

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