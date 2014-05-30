Підприємствам ТКЕ не будуть відшкодовувати різницю в тарифах з держбюджету

Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон), про це заявив заступник глави міністерства Андрій Білоусов у ході селекторної наради з керівниками облдержадміністрацій.

«Виходячи з того, що для всіх підприємств теплоенергетики діятиме економічно обгрунтований тариф, починаючи з другого півріччя відшкодування різниці в тарифах з державного бюджету не буде», - йдеться в повідомленні.

При цьому Білоусов зазначив, що регіони повинні забезпечити розрахунки за природний газ в повному обсязі.

«Візьміть на контроль приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня там, де за це відповідають органи місцевого самоврядування», - сказав він.

Крім того, чиновник звернувся до керівництва регіонів з проханням донести до громадян в областях те, що у зв'язку із зростанням тарифів, окрім звичайного нарахування субсидій буде запроваджено спеціальні компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг. Він нагадав, що це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 83 «Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги».

Як повідомляв УНІАН, Кабмін постановою №81 від 25 березня рекомендував Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), підвищити тарифи на теплову енергію і гаряче водопостачання для населення в середньому на 40% з липня 2014 року. Уряд також рекомендував Нацкомпослуг надалі коригувати тарифи на тепло і гаряче водопостачання для населення, залежно від вартості газу.