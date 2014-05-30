Україна має хороші шанси виграти суд щодо газу в Стокгольмі - російський експерт

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав директор з енергетичного напрямку Інституту енергетики та фінансів (РФ) Олексій Громов.

"У Росії позиція сьогодні не є надто конструктивною. Мені здається треба чітко розділити дві речі. Перше - це безперечна оплата боргу за газ Україною за зниженою ціною за угодою Путіна і Януковича на перший квартал 2014 року. Тут сумнівів не повинно бути і Україна повинна оплатити. Надалі розумно виходити на підписання якогось нового або доповнення до діючого контракту, або зміни чинного контракту, так як суттєво змінилися політичні та цінові умови", - сказав Громов.

Він зазначив, ціна 485 дол. за тис. куб. м з однієї сторони відповідає букві контракту, з іншого боку - це породжує хвилю конфліктів", так як анексія Криму не є визнаним фактом світовим співтовариством.

"Це дозволяє Україні проводити дуже істотну тяганину в Стокгольмському арбітражі для того, щоб захищати свої позиції. Як тільки ми даємо Україні такий шанс, вона його буде однозначно використовувати, щоб затягувати всі платежі за російським газом, що збільшує ризики обмеження постачання до України та транзиту до Європи", - сказав він.

Громов впевнений, що РФ треба зайняти більш конструктивну позицію, щоб підштовхнути Україну, щоб вона рухалася в бік компромісу.

"Я вважаю, що доцільно домалювати новий контракт з Україною на перспективні поставки газу, щоб ціна була більш адекватною поточним реаліям", - сказав Громов, додавши, що для початку потрібно погасити борги.

Громов вважає, обґрунтування скасування Харківської знижки вразливою з погляду міжнародного права.

"Стокгольмський арбітраж займатиме або нейтральну, або позицію, яка близька інтересам України. Арбітраж - це тривалий процес, юристи знайдуть купу зачіпок, щоб обґрунтовувати свою позицію, також як і українські. Це затягування процесу, що для Росії та України невигідно, юридичний спір можна проводити десятиліттями. Це загроза транзиту російського газу в Європу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, глава російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер заявив, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

Однак Україна не визнає цієї суми боргу, оскільки вона сформована з урахуванням встановленої в квітні поточного року ціни на газ 485 дол. за тисячу кубометрів. Україна вважає таку ціну "політичної" і необґрунтованою і визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року. Україна готова сплатити цей борг в 10-денний термін, але тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів, яка була встановлена для нашої країни з 1 січня 2014 року. Російська сторона доводів України не визнає.

Наприкінці квітня уряд України прийняв рішення звернутися до Стокгольмського арбітражу з метою, зокрема, врегулювати цінову суперечку з Росією та повідомила російську сторону про початок передарбітражних переговорів. 29 травня закінчився останній день для початку переговорів.

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