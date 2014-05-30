Росія і Білорусь домовилися про постачання нафти до 2024 року

Росія поставить до Білорусі в 2015 році 23 мільйона тонн нафти, в 2016-2024 роках - по 24 мільйони тонн щорічно, заявив журналістам віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, передає РИА Новости.

"Коригування звичайно можливі, але в принципі, ми домовилися за обсягами до 2024 року", - сказав Дворкович.

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Він уточнив, що з поставок 2015 року 22 мільйони тонн нафти буде направлено трубопроводом, в 2016-2024 роках - по 23 мільйона тонн по трубопроводу.

Дворкович нагадав, що в даний час також частина нафти поставляється в Білорусь трубопроводом, а частина цистернами залізницею. Він зазначив, що зростання поставок з 2016 року може бути пов'язане з передбачуваним збільшенням переробних потужностей у Білорусі.

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РФ і Білорусь у четвер внесли зміни до міжурядової угоди, згідно з якими у бюджеті Білорусі починаючи з 2015 року буде залишатися не менше 1,5 мільярда доларів мита від експорту нафтопродуктів і Росія буде в повному обсязі забезпечувати безмитною нафтою завантаження білоруських НПЗ.

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У 2014 році РФ поставить Білорусі 23 мільйони тонн сировини.

