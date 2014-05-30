У Росії вже підрахували, якою буде нова ціна газу для України

Ціна на російський газ для України у разі виконання нею зобов'язань з оплати боргу може скласти $380 за 1 тис. куб. м. Таку думку висловив ІТАР-ТАСС голова комітету Держдуми з енергетики Іван Грачов.

Читайте такожУкраїна за 10 днів виплатить всі борги за газ, якщо росія знизить ціну - Яценюк"Очевидно, що перша скасована знижка безперечна, але вона була за бездоганну оплату. Будь-який суд визнає, чому вона зникла. Друга знижка стосується Чорноморського флоту, вона дійсно складна, вона неоднозначна, так як вона відокремлена від основного контракту. Якщо юристи почнуть обговорювати, то підуть довгі, величезні суди. Тому було сказано: якщо Україна оплатить безперечні борги, то ми разом з Європою почнемо предметно обговорювати знижку. Якщо всі угоди будуть виконані, то, я думаю, ціна буде близька до європейської і складе приблизно $380", - сказав Грачов.

За його словами, Україна зможе розплатитися з "Газпромом" по боргах за газ тільки за рахунок надання Росії частки у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою (ГТС) України з участю Росії, України і ЄС.

На думку Грачова, в разі прийняття відповідного рішення консорціум може бути створений протягом декількох місяців.

Читайте такожКабмін випустить облігації на 22 млрд гривень для погашення газових боргів"В німецьких банках лежать готові рішення з даного питання. "Нафтогаз" і "Газпром" цю проблему детально опрацьовували. Якщо політичне рішення буде прийнято, то протягом літа це питання може бути вирішене", - зазначив він. При цьому Грачов підкреслив, що ініціатива по створенню консорціуму повинна виходити від ЄС або української сторони.

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