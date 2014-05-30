Україна сьогодні може подати в суд на "Газпром" - Продан

Україна може вже в п'ятницю подати позов проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, заявив глава Міненерго України Юрій Продан журналістам у Берліні, передає РИА Новости.

"Найближчим часом, цілком можливо сьогодні, сьогодні можна електронною поштою", - сказав Продан, відповідаючи на відповідне питання напередодні тристоронньої міністерської зустрічі Росія-Україна-ЄС з газових питань.

Він підтвердив позицію української влади, що оплата заборгованості за поставлений російський газ можлива тільки після зниження ціни.

За підрахунками «Газпрому», борг "Нафтогазу" на кінець квітня становив 3,5 мільярда доларів, а за підсумками травня може досягти 5,2 мільярда.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, 27 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо до 29 травня між НАК «Нафтогаз України» і російською компанією «Газпром» не будуть підписані договори про зниження ціни на природний газ для України, то компанії зустрінуться в Стокгольмському арбітражі.

Міністр фінансів Олександр Шлапак повідомив, що на сьогоднішній день є необхідна сума для того, аби погасити газові борги перед «Газпромом», але поки не зрозуміла ціна на російський газ.

Нагадаємо, перші тристоронні переговори щодо розв'язання газового конфлікту України відбулися 2 травня у Варшаві, і сторонам вдалося домовитися тільки про стабільність поставок до червня поточного року і продовжити консультації.

Цього місяця "Газпром" вперше в історії перевів Україну на передоплату в газових постачаннях, заявивши про можливість припинення поставок з 2 червня, якщо українська сторона не сплатить виставлений їй рахунок на майже 1,7 млрд дол.

Євросоюз, який купує у Росії близько чверті необхідного їй газу, стурбований можливими перебоями в постачаннях через те, що половина російського палива поставляється в Європу через Україну.

