В ЄС вважають, що російський газ для України повинен коштувати не дорожче за $390

Комісар Європейської комісії з питань енергетики Гюнтер Еттінгер вважає прийнятною ціну російського газу для України у межах від 350 до 390 дол. за тисячу кубометрів замість діючої з другого кварталу ціни 485 дол.

Про це повідомляє агентство РАР з посиланням на заяву комісара на радіо Deutschlandfunk.

"Це розумна ціна", - сказав Еттінгер.

Згідно з повідомленням польського агентства, комісар також закликав Україну виконати умови оприлюдненого цього понеділка компромісного рішення, яке передбачає погашення 2,5 млрд дол. боргу за газ до 7 червня.

2 млрд дол. Україна повинна була заплатити "Газпрому" до кінця дня 29 травня.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак, слова якого наводить РАР, заявив сьогодні, що українська влада до кінця вчорашнього дня не перерахувала ніяких коштів за рахунок боргу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні пройде вже третій раунд тристоронніх переговорів України, Росії та ЄСна рівні міністрів енергетики, на яких сторони спробують вирішити спірні питання.

Українська влада вимагає від "Газпрому" повернути ціну російського газу на рівні 268,5 дол., яка діяла в першому кварталі поточного року і погрожують подати до суду на росіян у разі, якщо вони цього не зроблять. Глава уряду Арсеній Яценюк давав час для підписання договору про зниження ціни на газ до 29 травня.

Росія заявляє, що готова до переговорів з Україною про зниження ціни на газ, якщо вона сплатить хоча б частину її газового боргу, розмір якого на початок травня оцінює близько 3,5 млрд дол.

Європейський союз, який отримує близько половини російського газу через територію України, стурбований можливими проблемами з поставками палива в країни об'єднання через спір українців і росіян, які в цьому місяці вперше в історії перевели поставки газу в Україну на систему передоплати та обіцяють відключити газ, якщо українська влада до 2 червня не сплатить рахунок за червневий обсяг газу в близько 1,7 млрд дол.

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