Україна сплатила Росії $800 млн і готова йти до Стокгольмського суду - Яценюк

Україна завершила всі процедури для подачі позову до Арбітражного суду Стокгольма і погодила всі «безперечні» моменти з оплати газу з «Газпромом» на загальну суму 786 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

Водночас останній раунд переговорів щодо газу, за словами Яценюка, може відбутися вже в понеділок, 2 червня. І якщо домовленості за ціною на газ не буде досягнуто, Україна подасть позов до Арбітражного суду.

«Сьогодні ми завершили всі процедури, необхідні для подання позову до Арбітражного суду Стокгольма. Щоб подати позов, ми закрили ті рахунки, які є «безспорними» в наших відносинах із «Газпромом». Це винятково ті рахунки, де ціна визначена в 268 доларів за тисячу кубометрів, - сказав Яценюк. - Загалом таких рахунків – на 786 млн дол. Це є для нас підставою для того, щоб подавати до суду, оскільки ми визнаємо виключно ціну в 268 доларів».

При цьому Яценюк повідомив, що Європейська комісія звернулася з проханням провести додатковий раунд газових переговорів у форматі Україна – Європейський Союз – Росія в понеділок.

«Єврокомісія звернулася з проханням провести ще одну зустріч у понеділок у Брюсселі у тристоронньому форматі - ще один раунд переговорів із врегулювання газового спору, – сказав прем'єр. - У понеділок пройде, сподіваюся, остаточний раунд переговорів, і ці переговори або завершаться підписанням угоди (між «Нафтогазом» і «Газпромом») або завершаться подальшою подачею позову (до арбітражу Стокгольма)».

Яценюк ще раз нагадав, що позиція уряду України залишилася незмінною. «Ціна в розмірі майже 500 дол. Україною ніколи не буде прийнята, й за такою ціною Україна ніколи не купуватиме газ», - сказав глава уряду.

Раніше управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оспорювала.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні проходить черговий раунд переговорів із питань організації поставок газу за участю України, ЄС та Росії. Європейський Союз представляє єврокомісар Гюнтер Еттінгер, Україну – міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан і голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, Росію – глава «Газпрому» Олексій Міллер.

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