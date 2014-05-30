Росія назвала умову для надання Києву знижки на газ

Росія готова зробити крок назустріч Україні, надавши знижки на подальші поставки газу, але лише після того, як отримає підтвердження початку погашення боргу, передає РІА «Новости».

Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак на прес-конференції за підсумками тристоронніх переговорів у форматі Україна – Росія - ЄС у Берліні.

"Ми готові, як то кажуть, зробити добрий крок, щоб надати якісь знижки, розглянути можливість врегулювання ситуації із заборгованості", - сказав Новак.

При цьому він підкреслив, що, починаючи з кінця лютого, від України не надійшло "жодного цента, жодного долара за поставлений газ".

"Ми очікуємо з української сторони підтвердження початку платежів - кроку у врегулюванні ситуації. І цим кроком має стати як мінімум перший платіж", - підкреслив він.

"Сьогодні українська сторона запропонувала сплатити неоспорювану заборгованість за лютий і за березень і фактично заявила про те, що цей платіж здійснено", - сказав міністр.

Проте, за його словами, фактичною оплатою може вважатися лише надходження цих коштів на рахунки «Газпрому», яке очікуються в понеділок.

Раніше сьогодні єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, посилаючись на "Нафтогаз України", що Київ перевів "Газпрому" частину боргу за газ у розмірі 786 млн доларів, і ЄС отримав письмове підтвердження переказу цих грошей.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підтвердив, що Київ сьогодні перерахував «Газпрому» 786 млн доларів у рахунок боргу за газ, який українська сторона визнає.

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