Лівія значно скоротила видобуток нафти
Поточні показники нафтовидобутку скоротилися до рівня 150 тис. барелів на добу.
Про це повідомили представники Національної нафтової корпорації Лівії (National Oil Corporation, NOC) на форумі Libya Oil and Gas, який пройшов у Лондоні, передає Вести.Экономика.
29 травня виступав Мухамед Аль-Харарі, директор підрозділу зі співпраці і розвитку бізнесу NOC. Він заявив, що обсяг видобутку нафти в Лівії, який становив 250 тис. барелів на добу в квітні цього року, впав до позначки в 150 тис. барелів на добу. Аль-Харірі зазначив, що менш ніж за рік Лівія втратила в цілому близько $18 млрд у вигляді неодержаного прибутку від експорту нафти.
30 травня свою доповідь представив головний технолог NOC Анвар Адвл. Він зазначив, що найбільше родовище Лівії в західній частині країни - Шарара - як і раніше не функціонує. За його оцінками, видобуток зможе відновитися не раніше ніж через чотири місяці.
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Після громадянської війни в 2011 р., яка повалила владу Муаммара Каддафі, у Лівії почалися серйозні проблеми з видобутком нафти. У країні як і раніше спостерігається вакуум центральної влади, йде боротьба між різними групами бойовиків.
У липні 2013 р. заворушення охопили нафтову галузь економіки. Збройні угруповання заблокували експорт з родовищ на сході Лівії. При цьому протестувальники, які вимагають перерозподілу доходів від експорту нафти, також блокували значну частину видобувних потужностей в західних регіонах країни.
Цифри в 150 тис. барелів на добу, про які повідомили представники NOC, складають всього 10% від показників в період з 2005 по 2011 рр.., коли нафтовидобуток в країні коливався на рівні 1,5 - 1,7 млн барелів на добу. В цілому через декілька років після війни, Лівія виявилася відкинутою на 50 з гаком років назад. Останній раз подібні показники щодо видобутку нафти в цій країні були на початку 1960-х рр.