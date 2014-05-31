Лівія значно скоротила видобуток нафти

Про це повідомили представники Національної нафтової корпорації Лівії (National Oil Corporation, NOC) на форумі Libya Oil and Gas, який пройшов у Лондоні, передає Вести.Экономика.

29 травня виступав Мухамед Аль-Харарі, директор підрозділу зі співпраці і розвитку бізнесу NOC. Він заявив, що обсяг видобутку нафти в Лівії, який становив 250 тис. барелів на добу в квітні цього року, впав до позначки в 150 тис. барелів на добу. Аль-Харірі зазначив, що менш ніж за рік Лівія втратила в цілому близько $18 млрд у вигляді неодержаного прибутку від експорту нафти.

30 травня свою доповідь представив головний технолог NOC Анвар Адвл. Він зазначив, що найбільше родовище Лівії в західній частині країни - Шарара - як і раніше не функціонує. За його оцінками, видобуток зможе відновитися не раніше ніж через чотири місяці.

Читайте такожСитуація в Лівії різко підвищила ціни на нафту

Після громадянської війни в 2011 р., яка повалила владу Муаммара Каддафі, у Лівії почалися серйозні проблеми з видобутком нафти. У країні як і раніше спостерігається вакуум центральної влади, йде боротьба між різними групами бойовиків.

У липні 2013 р. заворушення охопили нафтову галузь економіки. Збройні угруповання заблокували експорт з родовищ на сході Лівії. При цьому протестувальники, які вимагають перерозподілу доходів від експорту нафти, також блокували значну частину видобувних потужностей в західних регіонах країни.

Цифри в 150 тис. барелів на добу, про які повідомили представники NOC, складають всього 10% від показників в період з 2005 по 2011 рр.., коли нафтовидобуток в країні коливався на рівні 1,5 - 1,7 млн барелів на добу. В цілому через декілька років після війни, Лівія виявилася відкинутою на 50 з гаком років назад. Останній раз подібні показники щодо видобутку нафти в цій країні були на початку 1960-х рр.