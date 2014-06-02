ЄС буде блокувати «Південний потік» до зміни позиції Росії відносно України

Проект газопроводу «Південний потік» не просунеться, поки Росія не змінить свій курс щодо політичної кризи в Україні, заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер німецькому тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пишуть "Ведомости".

«Ми відновимо переговори, коли російський партнер знову буде дотримуватись норм міжнародного права і буде готовий до конструктивної співпраці на основі нашого енергетичного законодавства», - зазначив Еттінгер.

За його словами, «в обстановці майже громадянської війни на сході України і при тому, що Москва не визнає уряд Києва, ми напевно не прийдемо ні до чого в наших переговорах».

Читайте такожУ ЄС вважають, що російський газ для України повинен коштувати не дорожче $390Раніше Еттінгер попередив Москву про посилення позиції Євросоюзу щодо планів «Газпрому» побудувати в Європі «Південний потік». Еттінгер заявляв, що не схильний відмовлятися від заходів «третього енергопакету», особливо у світлі подій у Криму та східній Україні, а також заявив, що рішення щодо «Газпрому» затьмарені політикою.