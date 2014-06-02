ЄС буде блокувати «Південний потік» до зміни позиції Росії відносно України
ЄС відновить переговори, коли Росія почне дотримуватися норм міжнародного права.
Проект газопроводу «Південний потік» не просунеться, поки Росія не змінить свій курс щодо політичної кризи в Україні, заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер німецькому тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пишуть "Ведомости".
«Ми відновимо переговори, коли російський партнер знову буде дотримуватись норм міжнародного права і буде готовий до конструктивної співпраці на основі нашого енергетичного законодавства», - зазначив Еттінгер.
За його словами, «в обстановці майже громадянської війни на сході України і при тому, що Москва не визнає уряд Києва, ми напевно не прийдемо ні до чого в наших переговорах».
Читайте такожУ ЄС вважають, що російський газ для України повинен коштувати не дорожче $390Раніше Еттінгер попередив Москву про посилення позиції Євросоюзу щодо планів «Газпрому» побудувати в Європі «Південний потік». Еттінгер заявляв, що не схильний відмовлятися від заходів «третього енергопакету», особливо у світлі подій у Криму та східній Україні, а також заявив, що рішення щодо «Газпрому» затьмарені політикою.