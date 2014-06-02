Статдані з Китаю підняли ціни на нафту

На світових торгах у понеділок, 2 червня, ціни на нафту ростуть на тлі виробничих показників з Китаю, що дозволяють сподіватися на підвищення попиту, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,42, до $109,83 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,57, до $103,28 за барель. Минулого тижня Brent подешевшав на 1 відсоток, а WTI - на 1,6 відсотка.

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Аналітики вважають, що статдані свідчать - китайська економіка стабілізується. Нафта не буде дешевшати, так як влітку попит на неї зростає.

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На думку експертів, Brent пройде рівень підтримки $109,41 за барель і може знизитися до $108,43, а американський еталон може подешевшати до рівня підтримки $102,30.