Москва підтвердила отримання від України $786,4 млн боргу за газ

Міненерго Росії підтвердило оплату від української сторони $786,4 млн у рахунок погашення боргу за газ за лютий і березень поточного року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Міненерго РФ підтверджує надходження від НАК «Нафтогаз України» 786,366 млн дол. двох платежів, призначення - за лютий і березень», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїна сьогодні може подати в суд на "Газпром" - ПроданЯк повідомляв УНІАН, 30 травня українська влада заявила про перерахування російському "Газпрому" 786 млн дол. у рахунок боргу, який вони вважають "безперечним" за газ, поставлений за ціною 268,5 дол. за тисячу кубометрів.

Україна хоче збереження цієї ціни, тоді як "Газпром " вимагає від українців погасити газовий борг, який він оцінює на початок травня поточного року в 3,5 млрд дол.