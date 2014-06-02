Запаси газу в українських сховищах за тиждень збільшилися на 8%

Про це свідчать дані системи відображення інформації асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Як повідомляв УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах за попередній тиждень (з 19 по 25 травня) збільшилися на 8,5% - до 10,881 млрд кубометрів з 10,03 млрд кубометрів.

«Нафтогаз України» за підсумками травня 2014 року планував імпортувати близько 3,4 млрд кубометрів природного газу з Російської Федерації.

За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для гарантії безпечних поставок газу клієнтам російського "Газпрому" в державах Європейського Союзу повинна закачати у підземні сховища до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд дол.

13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн. кубометрів на добу.

30 травня українські власті заявили про перерахування російському "Газпрому" 786 млн дол. в рахунок боргу, який вони вважають "безперечним", за газ, поставлений за ціною 268,5 дол. за тисячу кубометрів. Україна хоче збереження цієї ціни, тоді як "Газпром" вимагає від українців погасити газовий борг, який він оцінює на початок травня поточного року на 3,5 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цього боргу.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, які здійснювались до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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