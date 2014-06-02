«Газпром» відклав введення режиму передоплати для України

Російський газовий монополіст «Газпром» переносить введення режиму передоплати за газ для України на 9 червня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава компанії Олексій Міллер сказав журналістам у Москві.

«Україна заплатила перший транш за поставки газу. Сьогодні на рахунок «Газпрому» надійшло 786 млн дол. Ми вітаємо початок погашення боргу Україною і переносимо режим передоплати на 9 червня. Введення режиму передоплати залежатиме від погашення в повному обсязі боргу за поставлений до 1 квітня газ обсягом у 2,237 млрд дол., частина якого сьогодні була оплачена, і від прогресу у платежах за поставки квітня і травня. Оплата за травень повинна бути проведена до 9 червня», - сказав Міллер.

Раніше Міллер заявляв, що обмеження поставок газу до України буде введено з 10.00 3 червня у разі, якщо не буде надходження передоплати.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувала "Газпрому" 786,3 млн дол. в рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, який НАК не оскаржувала.

Водночас, 30 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо домовленості за ціною на газ не буде досягнута під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу Україна-Росія-ЄС, який може відбутися вже в понеділок, 2 червня, Україна подасть позов до Арбітражного суду.

Яценюк ще раз нагадав, що позиція уряду України залишилася незмінною. «Ціна в розмірі майже 500 дол. Україною ніколи не буде прийнята, і за такою ціною Україна ніколи не купуватиме газ», - сказав глава уряду.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. (786 млн. вже сплачено) за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

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