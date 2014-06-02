«Нафтогаз» направив «Газпрому» пропозиції щодо зміни контракту

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 1 червня направила російському газовому монополісту - компанії «Газпром » проект додаткової угоди до чинного газового контракту, який дозволить врегулювати усі спірні питання в частині ціни, обсягів і умов поставки газу, йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що зміни до контракту купівлі-продажу природного газу на період з 2009 по 2019 роки між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» дозволять врегулювати усі спірні питання в частині імпорту російського газу.

При цьому в повідомленні не вказуються деталі пропонованих змін до газового контракту.

Водночас повідомляється, що 2 червня відбудеться четвертий раунд тристоронніх переговорів у складі Україна-Росія-ЄС з питань поставок російського газу в Україну.

«НАК «Нафтогаз України» налаштована на продовження переговорів з «Газпромом» у конструктивному руслі», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок у 114 млн кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

30 травня Україна перерахувала російському "Газпрому" 786 млн дол. у рахунок боргу, який вона вважає "безперечним", за газ, поставлений за ціною 268,5 дол. за тисячу кубометрів.

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