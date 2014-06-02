«Газпром» не подаватиме до суду на «Нафтогаз» до 9 червня

«Газпром» вирішив не подавати позов на «Нафтогаз України» / Фото УНІАН

Російський монополіст «Газпром » прийняв рішення не подавати позов до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до Стокгольмського арбітражу до 9 червня у зв'язку з відстроченням введення режиму передоплати за поставки газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це очільник «Газпрому» Олексій Міллер повідомив у понеділок журналістам у Москві.

«Одночасно з рішенням про відстрочення введення режиму передоплати до 9 червня «Газпром» ухвалив рішення не подавати позов на НАК «Нафтогаз України» до Стокгольмського арбітражу протягом цього часу», - сказав Міллер.

Раніше сьогодні Міллер повідомив, що «Газпром» переносить введення режиму передоплати за газ для України на 9 червня.

«Україна заплатила перший транш за поставки газу. Сьогодні на рахунок « Газпрому» надійшло 786 млн дол. Ми вітаємо початок погашення боргу Україною і переносимо режим передоплати на 9 червня. Введення режиму передоплати залежатиме від погашення у повному обсягу боргу за поставлений до 1 квітня газ обсягом 2237 млн дол., частина якого сьогодні була оплачена, і від прогресу у платежах за поставки квітня і травня. Оплата за травень має бути проведена до 9 червня», - сказав Міллер.

Раніше він заявляв, що обмеження поставок газу в Україну буде введено з 10.00 3 червня у разі, якщо не буде надходження передоплати.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня управління зі зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оскаржувала.

Разом з тим, 30 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо домовленості щодо ціни на газ не буде досягнуто під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу Україна-Росія-ЄС, який може відбутися вже у понеділок, 2 червня, Україна подасть позов до Арбітражного суду .

Яценюк ще раз нагадав, що позиція уряду України залишилася незмінною. «Ціна у розмірі майже 500 дол. Україною ніколи не буде прийнята, і за такою ціною Україна ніколи не купуватиме газ», - сказав очільник уряду.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. (786 млн вже сплачено) за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його у 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268, 5 дол. за 1 тис. кубометрів.

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