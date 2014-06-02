«Газпром» готовий знижувати ціну газу для України

Російський газовий гігант «Газпром» розгляне можливість зниження ціни на газ для України у разі погашення боргу не лише за рахунок експортного мита, а й шляхом комерційних переговорів.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це очільник «Газпрому» Олексій Міллер повідомив у понеділок журналістам у Москві.

«У разі погашення українського газового боргу, російська сторона буде готова розглянути схему вирішення цінового питання не тільки через зниження експортного мита, а й шляхом прямих комерційних переговорів на корпоративній основі», - сказав Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Міллер заявив, що «вікно для переговорів» за ціною на газ для України відкриється лише після погашення накопиченого боргу, можливе зниження ціни за рахунок скасування експортного мита, як це було у відповідності з Харківською угодою.