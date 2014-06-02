Україна у травні подвоїла імпорт газу через Польщу

НАК "Нафтогаз України" в травні поточного року збільшила імпорт газу через Польщу за контрактом з німецькою компанією RWE Supply & Trading удвічі - до близько 117 млн кубометрів газу після 60 млн кубометрів у квітні.

Про це свідчать дані оператора польської газотранспортної системи Gaz System, якими володіє УНІАН.

Минулого місяця поставки здійснювалися щодня в середньому на рівні близько 3,8 млн кубометрів, що практично відповідає максимально можливим обсягам, які можна постачати через Польщу до України за нинішньої інфраструктури у 4 млн кубометрів на добу.

З середини квітня Україна відновила імпорт газу з Євросоюзу, припинений наприкінці минулого року після того, як країна отримала більш як 30% знижку на російський газ, яка була скасована російським "Газпромом" з другого кварталу поточного року. Росія також почала брати мито з газових поставок в Україну, що підняло його ціну до рекордних близько 485 дол. за тисячу кубометрів, що майже вдвічі дорожче, ніж у першому кварталі року.

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Сьогодні відбудуться українсько-російські переговори з питання вартості газу для України за участі представників Європейського Союзу, який стурбований можливими збоями у газових поставках через газовий конфлікт українців з росіянами.