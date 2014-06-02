Україна за місяць імпортувала 43,4 млн кубометрів газу з Угорщини

Україна у травні 2014 імпортувала з Угорщини 43,4 млн кубометрів газу, повідомляє оператор угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

Згідно з інформацією угорського оператора, середньодобові поставки газу з 1 по 19 травня становили 22,5 тис кубометрів. При цьому з 20 травня поставки збільшилися до 2,5 млн кубометрів, а 23 травня добові поставки вже досягли 3,689 млн кубометрів і до кінця місяця щоденний імпорт природного газу з Угорщини становив порядку 3,5-4,5 млн кубометрів.

Таким чином, середньодобовий імпорт газу з Угорщини у травні становив близько 1,4 млн куб. метрів.

Водночас даний обсяг поки не досягає максимальної технічної можливості у 16 млн кубометрів природного газу на добу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за словами очільника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, 14 травня НАК підписав контракт з великою європейською компанією, який дозволить кардинально збільшити обсяги реверсу газу з території Угорщини.

Очільник «Нафтогазу» відмовився повідомити назву компанії, посилаючись на «комерційну таємницю».

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, Україна у 2014 році може імпортувати за реверсною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.