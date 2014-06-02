У РФ кажуть про готовність до переговорів з Україною по всіх газових питаннях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міненерго Російської Федерації.

«Відповідні консультації між Росією, Європейською комісією та Україною буде продовжено найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

«Після оплати українською стороною першого траншу в розмірі 768 млн дол., що надійшли сьогодні на рахунок ВАТ «Газпром», прийнято рішення про перенесення початку режиму передоплати на 9 червня. До настання цього терміну Україна має сплатити решту з 2,237 млрд дол. (1,451 млрд - УНІАН) заборгованості, а також узгодити графік боргових платежів за поставлений газ за період після 1 квітня 2014 року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня управління зі зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оскаржувала.

Разом з тим, 30 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо домовленості щодо ціни на газ не буде досягнуто під час останнього раунду тристоронніх переговорів з газу Україна-Росія-ЄС, який може відбутися вже в понеділок, 2 червня, Україна подасть позов до Арбітражного суду.

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Яценюк ще раз нагадав, що позиція уряду України залишилася незмінною. «Ціна у розмірі майже 500 дол. Україною ніколи не буде прийнята, і за такою ціною Україна ніколи не купуватиме газ», - сказав очільник уряду.

Україна визнає наявність боргу у розмірі 2,2 млрд дол. (786 млн вже сплачено) за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом » ціни на газ до 268, 5 дол. за 1 тис. кубометрів.