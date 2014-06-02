Голова Держінвестпроекту розповів про перспективи будівництва LNG-терміналу

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Сергій Євтушенко сподівається найближчим часом знайти джерела фінансування для будівництва LNG-терміналу в Одеській області. Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Я вважаю, що буде великий інтерес з боку приватних інвесторів, оскільки проект економічно дуже вигідний. Шанси залучити приватних інвесторів становлять 99%», - сказав Євтушенко.

За його словами, якщо з'явиться фінансування, то вже за 12 місяців Україна зможе почати поставки зрідженого газу.

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Він повідомив, що вартість блакитного палива з урахуванням транспортування становитиме близько 380 дол. за 1 тис. куб. м, якщо це буде газ з Європи, і 220-230 дол. за 1 тис. куб. м, якщо постачальником будуть США, а обсяги поставок становитимуть 5 млрд куб. м газу на рік, притому що вартість переобладнання причалу для прийому зрідженого газу становить лише 35-36 млн. євро.

При цьому Євтушенко навів приклад Литви, яка, тільки підписавши договір про реалізацію проекту з поставок зрідженого газу, змогла добитися від “Газпрому” 20-процентної знижки на газ.

“Сам факт підписання договору показав, що Литва змогла позбутися монополії поставок з боку «Газпрому», що відразу привело до зниження ціни на 20%. Я не сумніваюся, що вони і надалі зможуть знижувати ціну”, - наголосив він.

Також Євтушенко повідомив, що після реалізації першої фази Україна зможе перейти до будівництва наземного терміналу потужністю 10 млрд кубометрів газу на рік. Термін будівництва другої черги становитиме 52-60 місяців. Всього впродовж наступних шести років Україна зможе довести обсяги потужностей з прийомки зрідженого газу до 15 млрд куб. м на рік.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2010 року було створено державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал», яке мало координувати роботу з будівництва терміналу з прийомки зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 року затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийомки зрідженого природного газу («LNG-термінал»).

26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду на 1 млрд євро про співпрацю щодо реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як стало відомо, скандальний документ було підписано колишнім головою Держінвестпроекту Владиславом Каськівом з нібито представником компанії Джорді Бонвєї, який не мав повноважень на це і, за інформацією ЗМІ, виявився лижним інструктором.

Після цього інциденту Держінвестпроекту так і не вдалося залучити нового інвестора.

19 листопада 2013 року було підписано угоду між Національним проектом «Ел Енджі Термінал» і компанією Excelerate Energy Limited Partnership (США) про істотні умови договору фрахту, що передбачають надання в оренду спеціальних суден місткістю 138 тис. куб. м або 151 тис. куб. м у період з першого кварталу 2015 року строком на 5 (10) років.

17 березня 2014 року новий Кабінет міністрів призначив Сергія Євтушенка новим керівником Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами.